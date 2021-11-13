Житель Ангарска ночью 13 ноября погиб в ДТП на проезжей части дороги. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД в Ангарске выясняют обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. В ночь на13 ноября на автодороге М-53 (старомосковский тракт) в районе 110 квартала, автомобиль «Тойота Приус» наехал на пешехода, который шёл по проезжей части. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- От полученных травм 34-летний пешеход скончался на месте аварии, до приезда бригады скорой, - уточняют в полиции.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку всего, что привело к этой трагедии. Ситуация неоднозначная. С одной стороны, погибший был одет в темную одежду и увидеть его на трассе было сложно. С другой стороны, 49-летний водитель «Тойоты» только за этот год накопил 13 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и почти все - за превышение скорости.

Кроме того, в полиции отмечают, что за последнюю неделю в Ангарске ночью на дорогах погибло уже трое пешеходов.