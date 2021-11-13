Иркутская область попала в число регионов РФ, где ухудшилась ситуация с коронавирусом

Иркутская область попала в число регионов, где ухудшилась ситуация с коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю ухудшилась в пяти российских регионах, в том числе в Иркутской. Из еще четырех регионов два также расположены в Сибири - это Новосибирская и Томская области. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ситуация осложнилась в пяти субъектах … На тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону», - привели слова вице-премьера в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно заявлению, сообщает сайт kp.ru, красный цвет - индикатор того, что в регионе в среднем за неделю свыше 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей. Так оно и есть, заболевших в Иркутской области за минувшую неделю зарегистрировано очень много, ежедневно врачи ставили более 550 диагнозов, обновляя антирекорды по уровню зараженных, в госпиталях на лечении находятся более 5 тысяч человек, перепрофилировано под ковид 5900 мест.