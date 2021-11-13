Эксперты назвали самые странные вакансии в Сибири. Фото: Евгения ГУСЕВА

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала актуальные вакансии, и выяснила, какие необычные специалисты требуются сейчас в Иркутской области, Сибири и других регионах страны. Выяснилось, что в их числе есть фуд-флорист, контролер QR-кодов, охотник за привидениями, тусовщик в караоке-бар и икорный консультант. Скажем сразу - Приангарье на этом фоне выделяется практичностью. Ведьм у нас не ищут. Это точно.

- В Иркутске требуется специалист по ремонту майнингового оборудования (зарплата - до 120 тыс. руб. до вычета налогов), - уточняют специалисты. - Работодатель готов сам обучить специалистов без опыта, а основные требования к кандидатам - желание зарабатывать, внимательность, сообразительность и желание работать руками.

Ну, если для других регионов это удивительная вакансия, для Иркутска - прозаическая. Майнеров у нас столько, что Приангарье вполне можно назвать столицей биткоиновой лихорадки. А следующая вакансия, попавшая в список экзотических - про красоту и вкусноту.

- Сотруднику предстоит заниматься изготовлением клубники в шоколаде, собирать букеты и наборы, готовить шоколадную продукцию,- уточняют обязанности кондитера в заявке. За это готовы платить от 37, 5 тысяч на руки.

А вот подзаработать на проверке QR-кодов у нас пока нельзя. Все обходятся своими ресурсами, театр кукол позвал волонтеров. Правда, с распространением системы точно понадобится опыт Бийска, там за несколько часов на страже входа в торговый зал готовы платить 17 тысяч рублей. Средняя зарплата по стране на этом поприще - 27 тысяч рублей.

Куда выгоднее охотиться за привидениями в Новосибирске. Правда, работа сложная - нужно будет набирать толковых сотрудников для создаваемых предприятий, отличая при этом "головы от привидений", то есть нужных от тех, что не принесут пользы и уволятся на испытательном сроке. Здесь же нужен болтун за деньги, а проще говоря - продавец-консультант. В общем, ребята с юмором. Среди обычных, но необычных вакансий появляются вакансии, связанные с Новым годом. Например, ищут менеджера по продаже писем от Деда Мороза.