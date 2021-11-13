СКР: на лесопилке в Чунском районе погиб рабочий. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Чунском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти работника лесоперерабатывающего предприятия. Трагедия произошла в темноте, поздно вечером. Погрузчик наехал на рабочего. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 9 ноября 2021 года на территории лесоперерабатывающего предприятия, расположенного в рабочем поселке Октябрьский, мужчина, управляя погрузчиком, не включая свет фар, наехал на рабочего, - уточняют в СК. - От полученных травм 31-летний потерпевший скончался в больнице.

Сейчас 36-летний водитель погрузчика находится под следствием, дело возбуждено по статье за причинение смерти по неосторожности. Уже выяснилось, что у него не было и водительских прав на управление машинами этого типа. Продолжается расследование всех обстоятельств, которые привели к гибели человека.