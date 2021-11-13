Студентка из Иркутска поверила мошенникам о выигрыше и перевела им все деньги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Иркутске полицейские разыскивают похитителей сбережений второкурсницы одного из учебных заведений областного центра. Девушка поверила злоумышленникам, уговорившим ее перечислить деньги для получения приза. Подробности рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Как установили сыщики, накануне днем студентке пришло сообщение о якобы положенной ей крупной сумме, - сообщают в полиции. - В тексте также значился номер, по которому предлагалось уточнить детали. Позвонив по нему, девушка услышала от собеседницы, что «за активное использование банковской карты» она стала победителем розыгрыша, а сумма приза составила 1 миллион 145 тысяч рублей. Для получения выплаты ее попросили оплатить «налог» в размере почти 15 тысяч рублей.

"Инструкторы" сообщили, что деньги ей необходимо перевести на интернет-кошелек, а потом сообщить их "организации" коды доступа. Студентка-второкурсница так и поступила. В результате 21-летняя девушка перевела им все деньги. И только спустя время она догадалась, что столкнулась с обманом и пришла в полицию.