До +6 градусов потеплеет в Иркутске 14 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 ноября ожидается с переменной облачностью и без осадков, во всяком случае, без существенных. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в течение дня в областном центре - юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, - отмечают синоптики. - Воздух в областном центре днем прогреется до +4…+6 градусов.

Такие температурные показатели, по данным Яндекса, на 11 пунктов выше нормы для ноября месяца в нашем регионе. Если столбики термометров поднимутся выше +5, то есть шанс установить новый рекорд. Самым теплым 14 ноября было до этого в 1977 году, тогда как раз было +5. А вот самым холодным в 1962-ом, тогда приморозило до -29.

Что касается прогноза по Приангарью, то погода в Иркутской области 14 ноября, конечно, на порядок холоднее. Особенно в северо-восточных и Катангском районах, там сегодня -5…-10, в низинах и до -15…-20. В других территориях метеорологи обещают +4….-1, если натекут облака, то -4…-9. Теплее всего в Иркутском и Шелеховском районах, там сегодня до +1…+6. В остальном - также переменная облачность, небольшой мокрый снег, снег, ветер дует с порывами до 12 м/с.

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