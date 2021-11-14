Иркутянина, возможно ставшего свидетелем убийства, разыскивают следователи. Фото: предоставлено СУ СК РФ по Иркутской области

Следователи, расследующие убийство мужчины в районе остановки трамвая «Кинотеатр Чайка», разыскивают иркутянина, который возможно стал свидетелем совершенного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Произошло преступление в ноябре прошлого года, следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска была изъята видеозапись с камеры наблюдения подъезда жилого дома, - говорят специалисты. – На записи – мужчина в серебристом пуховике, он мог стать свидетелем.

Сейчас устанавливается его личность. Следователи просят самого мужчину позвонить к ним в отдел, либо граждан, узнавших его, сообщить информацию о нем или где его можно найти.

- На вид вероятному свидетелю примерно 30-40 лет, рост примерно 175 сантиметров, - передают в сообщении приметы мужчины. – У него среднее телосложение, тип лица – европейский. В тот день мужчина был одет в серебристый пуховик, темные брюки.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если узнали мужчину:

Следственный отдел по Свердловскому району г.Иркутск – 8(3952) – 38-06-82;

дежурная часть полиции – 02 или 102 (с мобильного телефона);

телефон доверия Следственного управления – 8(3952) – 20-46-54.