5211 пациентов лечат в ковидных госпиталях Иркутской области 14 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области четвертая волна коронавируса продолжает набирать обороты, последние несколько дней в регионе устанавливались антирекорды по заболеваемости – максимум был 13 ноября (+581 заболевший за сутки).За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 578 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано уже 129 788 случаев заражения. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- Число пациентов в ковидных госпиталях за сутки увеличилось на 154, 14 ноября количество госпитализированных достигло 5211, - отмечают специалисты.

Выздоровело на порядок меньше – 208 за минувшие 24 часа, всего с болезнью справились 108 788 жителей региона. Увы, помочь медики смогли не всем. В Приангарье от коронавируса скончались уже 5 892 (+31 за сутки). Еще 510 (+1 за сутки) человек с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний.