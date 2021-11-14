32 пациента с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе растет не только число зараженных, госпитализированных, но и число жертв пандемии. На этой неделе каждый день умирало порядка 30 сибиряков, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них именно из-за COVID-19. За минувшие сутки скончался из-за коронавируса еще 31 человек, еще один пациент в анамнезе имел также и другие тяжелые заболевания, ставшие причиной кончины. Всего в Приангарье скончались уже 6402 заразившихся, из них от коронавируса - 5 892. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- За сутки у нас +578 положительных тестов, всего с начала распространения инфекции в регионе ей заразились 129 788 жителей, - говорят специалисты. – В больницах сегодня 5 211 пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день от коронавируса в Приангарье вылечили 108 788 человек.

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