Экс-начальник ветеринарной станции в Черемхово осужден за получение взятки

Экс-начальник ветеринарной станции осужден за получение взятки в Черемхово Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд озвучил приговор бывшему начальнику «Черемховской станции по борьбе с болезнями животных». Мужчина за получение взятки и должностной подлог получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- В 2019 году, тогда еще находясь в должности начальника ветеринарной станции осужденный внес в ветеринарный сертификат запись о том, что 30 лошадей, подлежащие отправке, не больны и никаких подозрений на наличие заразных болезней нет, - говорят следователи. – При этом не было ни карантина, ни диагностики. За незаконные действия он получил взятку в размере 30 тысяч рублей от владельца животных.

Мужчину тогда во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали следователи совместно с полицейскими регионального МВД. Собранные доказательства суд признал достаточными для подтверждения вины.

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