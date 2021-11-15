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Общество15 ноября 2021 7:26

Дума утвердила бюджет Иркутска на 2022 год

В городской казне - почти 24 млрд рублей. Большая часть средств предусмотрена на социальную сферу
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
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Дума утвердила бюджет Иркутска на 2022 год.

Дума утвердила бюджет Иркутска на 2022 год.

15 ноября на внеочередном заседании Думы депутаты утвердили бюджет на 2022 год. Ранее главный финансовый документ Иркутска подробно рассмотрели на комиссиях и рабочих группах вместе со специалистами администрации. Общий объем расходов казны псоставил 23,9 млрд рублей.

- Это рекордная сумма для бюджета Иркутска, - сказал председатель Думы города Евгений Стекачев. – Второй год подряд она держится на таком высоком уровне. Более того, сложилась практика, что после корректировок весной и осенью общая сумма увеличивается. Радует, что мы консолидировано принимаем бюджет без дискуссий, потому что полемика проходит на комиссиях и рабочих группах. Спорим, но договариваемся и находим компромиссы. Это отражается на бюджете, жизни и благосостоянии наших граждан. Во дворах появляются спортивные сооружения, строятся школы, детские сады. Совместно с администрацией города ищем пути, чтобы решать городские проблемы.

Об основных параметрах главного финансового документа Иркутска рассказала заммэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.

- По-прежнему бюджет социально ориентирован, - сказала она. – Более половины расходов предусмотрено на образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику.

Так, 11 млрд рублей направят в муниципальные учреждения – школы, детсады, дома культуры и т.д. на зарплату работникам, ремонты, оснащение и прочие нужды. Заложены средства на меры соцподдержки, в том числе на питание школьников, детей с ограниченными возможностями, компенсации за ЖКХ, на проезд в общественном транспорте. Все действующие сегодня льготы для иркутян в 2022 году будут сохранены.

Более 4 миллиардов рублей составят траты на городское хозяйство. Планируется отремонтировать 18 км дорог, привести в порядок дороги в частном секторе, капитально отремонтировать путепровод через железную дорогу на станции Батарейной.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, присутствующий на заседании, поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что в ближайшие годы главная задача – строить и проектировать новые школы. В Иркутске сегодня возводится четыре образовательных учреждения.

- Отмечу также, что в этом году каждый округ получил поддержку, благодаря чему вы, депутаты, смогли на своих территориях решить острые проблемы (каждый округ в 2021 году получил 10 млн рублей), - сказал Руслан Болотов.

- Благодарю коллег за работу. Еще не все пожелания депутатов учтены в бюджеты и мы понимаем, что есть более важные вопросы, нужды. Тем не менее, надеемся, что во время корректировок финансового проекта сохранится такой же диалог с администрацией и мы сможем сделать больше для наших жителей, - сказал также депутат Думы Иркутска Максим Девочкин.

Депутаты сформировали перечень для финансирования и лист ожидания, в который вошли те предложения, которые смогут быть реализованы при наличии дополнительных средств. Их рассмотрят во время корректировок бюджета в следующем году.