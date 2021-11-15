Дума утвердила бюджет Иркутска на 2022 год.

15 ноября на внеочередном заседании Думы депутаты утвердили бюджет на 2022 год. Ранее главный финансовый документ Иркутска подробно рассмотрели на комиссиях и рабочих группах вместе со специалистами администрации. Общий объем расходов казны псоставил 23,9 млрд рублей.

- Это рекордная сумма для бюджета Иркутска, - сказал председатель Думы города Евгений Стекачев. – Второй год подряд она держится на таком высоком уровне. Более того, сложилась практика, что после корректировок весной и осенью общая сумма увеличивается. Радует, что мы консолидировано принимаем бюджет без дискуссий, потому что полемика проходит на комиссиях и рабочих группах. Спорим, но договариваемся и находим компромиссы. Это отражается на бюджете, жизни и благосостоянии наших граждан. Во дворах появляются спортивные сооружения, строятся школы, детские сады. Совместно с администрацией города ищем пути, чтобы решать городские проблемы.

Об основных параметрах главного финансового документа Иркутска рассказала заммэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска Альфия Валиулина.

- По-прежнему бюджет социально ориентирован, - сказала она. – Более половины расходов предусмотрено на образование, культуру, спорт, здравоохранение и социальную политику.

Так, 11 млрд рублей направят в муниципальные учреждения – школы, детсады, дома культуры и т.д. на зарплату работникам, ремонты, оснащение и прочие нужды. Заложены средства на меры соцподдержки, в том числе на питание школьников, детей с ограниченными возможностями, компенсации за ЖКХ, на проезд в общественном транспорте. Все действующие сегодня льготы для иркутян в 2022 году будут сохранены.

Более 4 миллиардов рублей составят траты на городское хозяйство. Планируется отремонтировать 18 км дорог, привести в порядок дороги в частном секторе, капитально отремонтировать путепровод через железную дорогу на станции Батарейной.

Мэр Иркутска Руслан Болотов, присутствующий на заседании, поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что в ближайшие годы главная задача – строить и проектировать новые школы. В Иркутске сегодня возводится четыре образовательных учреждения.

- Отмечу также, что в этом году каждый округ получил поддержку, благодаря чему вы, депутаты, смогли на своих территориях решить острые проблемы (каждый округ в 2021 году получил 10 млн рублей), - сказал Руслан Болотов.

- Благодарю коллег за работу. Еще не все пожелания депутатов учтены в бюджеты и мы понимаем, что есть более важные вопросы, нужды. Тем не менее, надеемся, что во время корректировок финансового проекта сохранится такой же диалог с администрацией и мы сможем сделать больше для наших жителей, - сказал также депутат Думы Иркутска Максим Девочкин.

Депутаты сформировали перечень для финансирования и лист ожидания, в который вошли те предложения, которые смогут быть реализованы при наличии дополнительных средств. Их рассмотрят во время корректировок бюджета в следующем году.