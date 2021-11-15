Сибиряк за один день напал на двух женщин на улице и попытался изнасиловать. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Улан-Удэ перед судом вскоре предстанет 29-летний местный житель, которого летом этого года поймали за несколько нападений на женщин. Все произошло 28 июля. Перебрав алкоголя, мужчина заметил на улице Пищевая свою знакомую. Он напал на женщину, ударил ее кулаком по лицу и попытался надругаться над ней. Жертве нападения удалось спастись благодаря тому, что она закричала и изверг ее отпустил.

На этом мужчина не успокоился. Он напал на улице на другую даму, обхватил рукой за шею, повалил на землю, стал душить, после чего выхватил у нее дорогой смартфон.

- Затем он затащил женщину в кусты, где продолжил душить, затем нанес удары кулаками по голове, совершил насильственные действия сексуального характера, после чего попытался изнасиловать, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – В этот момент к кустам подошел прохожий, Он спугнул насильника, после чего проводил пострадавшую домой.

Налетчика задержали. Оказалось, ранее он уже был судим. На этот раз против него возбуждено несколько уголовных дел по таким статьям как «Разбой», «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера», «Покушение на изнасилование». Расследование дела уже завершено и направлено в суд.