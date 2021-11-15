Проект стратегии развития Иркутской области рекомендован к принятию.

Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года рекомендован для рассмотрения и принятия в первом чтении на сессии Заксобрания 17 ноября. Документ обсудили члены комитета по собственности и экономической политике.

Ранее проект был рассмотрен всем комитетами и комиссиями ЗС, а также согласован федеральными органами исполнительной власти и в минэкономразвития России.

Депутаты высказали предложения, которые, по их мнению, необходимо в дальнейшем учесть, работая над стратегией. Так, вице-спикер Ольга Носенко считает, что необходимо сделать упор на развитие кадрового потенциала, подготовку специалистов рабочих профессий в соответствие с потребностями предприятий.

Александр Вепрев отметил, что необходимо уточнить ряд целевых показателей, например, количество новых рабочих мест и уровень заработной платы с учетом роста ВРП. Нужно сделать акцент и на развитие экспорта.

Депутат Денис Шершнев обратил внимание на необходимости детальной проработки вопросов развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области и развития энергоемких производств.