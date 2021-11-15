Бюджет Иркутской области на 2022 год рассмотрят в первом чтении

В ЗакСобрании ведется работа по принятию бюджета на 2022 год.

На сессии Законодательного Собрания 17 ноября в первом чтении будет рассмотрен проект областного бюджета на 2022 год. Предварительно он рассмотрен на публичных слушаниях, на заседании всех постоянных комитетов и комиссий.

По проекту закона объем доходов на 2022 год предлагается установить на уровне 202,6 млрд рублей, расходов – 211,3 млрд. Бюджет сохраняет социальную направленность, на соцсферу будет направлено 70% средств.

Спикер Заксобрания Александр Ведерников отметил, что депутаты высказали свои замечания и внесли предложения по увеличению расходов на социальную сферу. Их предлагается направить на капремонты домов культуры, детсадов, спортивных объектов, на поддержку системы здравоохранения.

- От депутатов и от муниципальных образований поступило много вопросов, часть из них мы отработаем в рамках второго чтения законопроекта, другие – включим в постановление к закону, исполнение которого будем держать на контроле, - прокомментировала глава бюджетного комитета областного парламента Наталья Дикусарова.