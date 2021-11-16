Снег и ветер до 15 м/с ожидаются в Иркутске 16 ноября

Снег и ветре до 15 м/с ожидаются в Иркутске 16 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 ноября, по всей видимости, собралась вернуть сибирякам зиму, которая в это время года уже обычно властвует в регионе. Сегодня в городе пройдет снег. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре 16 числа облачно, пройдет снег, - говорят метеорологи. – В течение дня ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, вечером появятся порывы до 15 м/с. Днем температура в городе ожидается около 0 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 720 миллиметров ртутного столба, что является для нашего региона вариантом нормы. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 16 ноября – снег, местами сильный, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья – умеренный. А вот в южных и центральных районах Приангарья надо к вечеру ждать метелей. Ветер по области гуляет западный, северо-западный, его скорость 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, вечером кони усилятся до 15-17 м/с. Столбики уличных термометров сегодня по региону покажут +1…-4, если небо затянут облака, показатели опустятся до -7…-12.