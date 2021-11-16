Незаконно выловленный омуль на 13 миллионов рублей изъяли в Бурятии. Фото: МВД РФ с сайта МВД. Медиа

Полицейские Бурятии вместе с коллегами из ФСБ России изъяли почти тонну незаконно добытого омуля. Ущерб от действий браконьеров составил почти 13 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт МВД.Медиа.

520 килограммов рыбы нашли в салоне автомобиля на трассе Иркутск-Улан-Удэ на 336 километре. В машине перевозили 1126 особей байкальского омуля. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в сбыте незаконно выловленных водных биологических ресурсов, - поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В ходе обыска по адресу его проживания изъяты 13 особей омуля и более трех килограммов икры.

Мужчине предстоит ответить перед законом за «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» - статья 175 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказала Ирина Волк.

В городе Улан-Удэ накануне полицейские также обнаружили крупную партию байкальского омуля, выловленного при этом во время нереста, у двух женщин в хозяйственных постройках. Там хранилось порядка тысячи рыб. Также возбуждены уголовные дела по статьям 175 УК РФ. Расследования продолжаются.