32-летний житель Нижнеудинска провалился под лед и погиб в Иркутской области

Сотрудники МЧС проводят регулярные рейды по водоемам Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели накануне просили сибиряков отложить сезон подледной ловли и не выходить на лед. Совсем. В регионе нет ни одной пешеходной переправы, ни на одном водоеме Приангарья нет еще крепкого льда. Однако, нарушителей не остановить. Так, выход на лед реки Уда для жителя Нижнеудинска обернулся трагедией. 32-летний мужчина провалился и погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 15 ноября его тело было обнаружено в черте города в реке Уде в 10 метрах от берега, - говорят спасатели.

Еще одна трагедия едва не случилась с рыбаком в Киренском районе. Тонкий лед не выдержал веса 56-летнего сибиряка и тот оказался в полынье. Глубина в том месте была небольшой – по пояс, но выбраться из нее самостоятельно мужчина не мог. Выручил товарищ, при помощи подручных средств вытянул его из воды.

В МЧС еще раз напоминают, что выход на лед во время становления и вскрытия ледового покрова запрещен, но жители региона зачастую пренебрегают этим правилом, что приводит к трагедиям.

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