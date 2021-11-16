Контракты на ремонт дорог в 2022 году в Иркутской области начнут заключать заранее. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области заранее начнут готовиться к ремонту дорог в 2022 году. В ближайшее время начнут заключать контракты, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона уже выделило на это четыре миллиарда рублей.

- Обычно бюджетные деньги выделяют непосредственно в год проведения работ, между тем, это длительная процедура, которая может занять до трех месяцев, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Заключение контрактов сейчас позволит не терять время в начале дорожно-строительного сезона. Подрядчики смогут уже зимой приобретать и завозить необходимые материалы.

Так, два миллиарда рублей получили города-участники нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: Иркутск, Шелехов, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Братск.

Еще два миллиарда распределили на областные магистрали, которые связывают города и поселки. Например, уже начались торги на обновление трасс Баяндай- Нагалык в Баяндаевском районе, Кутулик-Аларь-Ныгда в Аларском районе, Бохан-Тихоновка в Боханском районе и других.

По словам Максима Лобанова, такую практику уже применяли в прошлом году для ремонта региональных дорог. Опыт оказался удачным. Благодаря тому, что контракты заключили заранее, за строительный сезон удалось сделать ощутимо больше, чем обычно.