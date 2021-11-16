В части зданий в двух округах проведут отключение отопления в Иркутске 17 ноября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября планово проведут в Правобережном и Свердловском округах. Срок отключения теплоснабжения составит от восьми с половиной до одиннадцати с половиной часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 17 ноября необходимо в Правобережном районе для ремонта тепловой сети по улицам Литвинова, 17 и Напольная, 79, - говорят специалисты. - В Свердловском округе в планах 17 числа ремонт тепловой сети по улице Ивана Франко, 6.

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября состоится в домах на улицах Чехова, Литвинова, Напольная, Академика Курчатова, Ивана Франко (см.таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября 2021: адреса

Отключение отопления в Иркутске 17 ноября 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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