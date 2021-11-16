"Байкал-Энергия" на выезде обыграла кировскую "Родину" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" в очередном матче чемпионата России обыграли в гостях кировскую "Родину" со счетом 6:4.

В первом тайме бело-синие отправили в ворота хозяев три мяча. Дважды отличился Максим Семенов, еще один гол на свой счет записал швед Кристоффер Фагерстрем. Хоккеисты "Родины" смогли ответить на это лишь одним точным ударом в исполнении Дениса Цыцарова.

Второй отрезок получился более результативным. Команды наколотили в ворота друг друга по три мяча. В составе иркутян дважды забил Дмитрий Сидоров, еще один гол на счету Андрея Прокопьева. Причем наши парни довели счет до разгромного, ведя 6:1. Но хозяева едва не догнали иркутян после трех мячей подряд в концовке встречи.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет в Иркутске. 20 ноября в гости к бело-синим приедет "Мурман" из Мурманска.