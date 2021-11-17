Температура воздуха днем в Иркутске ожидается ниже 0 градусов 17 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 ноября будет обычная для этого месяца года. Дни, когда в областном центре температурные показатели воздуха были выше климатической нормы, закончились. Сегодня в городе днем ожидается до -2…-4. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске 17 числа переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят синоптики. – Ветер будет дуть сегодня с северо-запада, скорость воздушных потоков составит 3-8 м/с.

Атмосферное давление в столице Приангарья, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Самым холодным этот день был в 1962 году, тогда столбики опустились до -29, а самое теплое 17 ноября зарегистрировано в 1963-ем, тогда было +4.

Погода в Иркутской области 17 ноября также будет с переменной облачностью, местами пройдет небольшой снег, в северо-восточных районах осадки будут умеренными. Скорость ветра в регионе ожидается 5-10 м/с с порывами до 13 м/с, в верхнеленских районах сегодня метели, ветер 15-17 м/с. В целом по области столбики уличных термометров покажут -1…-6, если небо закроют облака, показатели опустятся до -11…-16.

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