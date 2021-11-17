Глава ОПГ отсидит 7 лет за контрабанду леса на 233 миллиона рублей из Иркутской области

Глава ОПГ отсидит 7 лет за экспорт леса на 233 миллиона рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поставлена точка в громком деле о многомиллионной контрабанде леса из Иркутской области. Подельники осужденного услышали свои наказания ранее, а накануне суд озвучил решение в отношении лидера ОПГ – гражданина из Китая. Он приговорен к 7 годам в колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Суд установил, что члены организованной преступной группы с международными связями, состоящей из четырех человек, на протяжении пяти лет (с февраля 2015 по декабрь 2019) совершали преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов, - пишет ИА IrkutskMedia.

Они скупали незаконно добытую древесины и продавали ее. В общей сложности реализовали 146 тысяч кубометров леса. Стоимость его оценивается в 407 миллионов рублей. Часть – 40 кубических метров – были отправлены в страны Азии. Для своей деятельности члены ОПГ использовали фирмы-однодневки и их банковские счета.

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