Восемь пикниковых зон установили на байкальском острове Ольхон. Фото пресс-службы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В Прибайкальском национальном парке накануне завершили установку пикниковых зон. Всего на острове Ольхон в 2021 году появилось 8 мест для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Каждая зона состоит из навеса, стола, двух скамеек; все вместе они весят почти тонну и рассчитаны на длительный срок эксплуатации, - говорят специалисты.

Чтобы туристы, желающие отдохнуть здесь, не вредили природе, не нанесли вреда редким растениям, установка каждой конструкции была согласована с учеными, а также с археологами, чтобы не произошло утраты или повреждения объектов.

Сотрудники нацпарка напоминают, что мусор нужно уносить с собой ( на маршруте есть специальные контейнеры), а разводить костры нельзя, можно пользоваться горелкой, но только не во время пожароопасного периода.

В следующем году обустройство Ольхона для туристов продолжится. В 2022 году на острове посреди Байкала появится еще 9 таких зон, все они будут отмечены на электронных треках маршрутов.

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