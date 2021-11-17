В музее Иркутска открыли послание молодежи поколения 2011

Послание молодежи поколения-2011 хранилось в музее Иркутска 10 лет.

Конверт с посланием молодежи 2011 года торжественно вскрыли в музее города Иркутска. Десять лет назад идею с закладкой капсулы предложил Молодежный парламент. Депутаты во главе с Людмилой Берлиной, которая тогда была спикером ЗС, поддержали ребят.

- Тогда мы представляли, каким хотим видеть регион через 10 лет. Собрали активистов, выстроили слово «Иркутск» на площади перед стадионом «Труд», зачитали послание, запаковали в конверт и передали директору музея Иркутска на хранение, - рассказал Андрей Фоменко, который возглавлял Молодежный парламент при ЗС в 2011 году.

Спустя 10 лет почетную миссию вскрыть послание предоставили спикеру ЗС Александру Ведерникову и директору музея Сергею Дубровину. В конверте письмо и диск с адресами электронных почт и личными пожеланиями от участников акции на 200 листов.

А теперь готовится следующее послание. Его может оставить каждый житель Иркутской области. Для этого запишите короткое видео и отправьте на почту Молодежного парламента mpzsio@mail.ru.

- В обращении к молодежи 2031 года скорее всего будут слова коронавирус, локдаун, куар-код, именно эти слова не позволили нам собраться на площади возле стадиона «Труд». Такова жизнь и нам вместе нужно побеждать все трудности. Когда мы откроем эстафету напутствий на следующее десятилетие, - сказал Александр Ведерников.