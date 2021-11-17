Стратегия социально-экономического развития Иркутской области принята в первом чтении

Депутаты Заксобрания приняли проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области в первом чтении.

На сессии Законодательного Собрания 17 ноября в первом чтении принята Стратегия социально-экономического развития Иркутской области. Проект закона предусматривает вектор дальнейшего развития региона до 2036 года. В нем выделены четыре основных направления - накопление и развитие человеческого капитала, создание комфортного пространства, сохранение экосистемы, экономический рост и эффективное управление.

Первый замгубернатора – председатель правительства области Константин Зайцев рассказал, что стратегия будет реализовываться в три этапа. В результате планируется достичь таких показателей, как увеличение средней продолжительности жизни с 69 до 82 лет, снижение уровни бедности с 18% до 9%, рост ВРП, инвестиций и т.д. Изменения коснутся многих сфер жизни. Например, для увеличения доступности медицинской помощи планируется построить 92 объекта здравоохранения и 347 фельдшерско-акушерских пунктов. Для обеспечения качественного образования - открыть 12,6 тыс. новых мест в детсадах и 51,4 тыс. мест в школах.

Обсуждая стратегию, депутаты обозначили вопросы, которые требуют внимания при дальнейшей работе над документом. Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников сказал, что парламентарии совместно с правительством продолжат работу над стратегией в рамках второго чтения, а также на площадке Стратегического совета.