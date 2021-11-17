Бюджет Иркутской области на 2022 год принят в первом чтении

Законопроект об областном бюджете 2022-2024 принят Заксобранием в первом чтении.

На сессии Законодательного Собрания в первом чтении принят законопроект о бюджете на 2022 год, а также на последующих два года. Планируется, что объем доходов на 2022 год составит 202,6 млрд рублей, расходов – 211,3 млрд.

Работа над бюджетом будет продолжена, депутаты направили в правительство свои предложения. При рассмотрении законопроекта во втором чтении будут внесены корректировки, в том числе которые обсуждались на заседаниях комитетов и комиссий ЗС.

Министр финансов региона Наталия Бояринова рассказала, что в Приангарье будет реализовываться 11 нацпроектов, на которые из областного и федерального бюджета будет направлено 78 млрд рублей. На социальную сферу планируется направить две трети областного бюджета - 146 млрд рублей. Объем инвестиций в инфраструктуру составит более 18 млрд рублей.

В 2022 году планируется увеличить премии муниципальным образованиям, которые обеспечили прирост собственных доходов. А территориям, которые направят собственные средства на благоустройство, модернизацию жилищно-коммунального и дорожного строительства, спишут бюджетные кредиты на сумму, направленные на вышеперечисленные цели.

- Этого недостаточно, поскольку большинство кредитов коммерческие, - сказал глава областного парламента Александр Ведерников. - Нужна программа замещения коммерческих кредитов муниципальных образований на бюджетные. Также необходимо стимулировать муниципалитеты к наращиванию собственных доходов.

Во втором чтении областной бюджет рассмотрят на сессии 30 ноября.