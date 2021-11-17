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Общество17 ноября 2021 10:05

Социальные выплаты в Иркутской области будут ежегодно индексироваться

Соответствующий закон принят 17 ноября 2021 года на сессии ЗС
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты ЗС законом области закрепили ежегодную индексацию социальных выплат.

Депутаты ЗС законом области закрепили ежегодную индексацию социальных выплат.

Законодательное Собрание закрепило ежегодную индексацию социальный выплат. Такое решение было принято на сессии областного парламента 17 ноября. Авторы законодательной инициативы - Кузьма Алдаров, Александр Гаськов, Ирина Синцова, Артем Лобков.

Закон был принят в связи с изменением Конституции РФ, в частности, была введена норма об обязательной индексации соцвыплат. Поправки необходимо внести в 27 областных законов, которые регламентируют 31 меру социальной поддержки. Сумма индексации на 2022 год составит 54 млн. рублей.

Кроме того, приняты еще несколько социально значимых законов, например, в части организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей. Касается он полномочий контрольных органов власти.

Также на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 17 ноября приняты изменения, связанные с контрольными полномочиями в сфере ценообразования на лекарственные средства.

В первом чтении на ноябрьской сессии был принят областной бюджет на 2022 год и стратегия социального-экономического развития региона.