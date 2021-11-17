Болельщики смогут попасть на матчи «Байкал-Энергии» с QR-кодами и паспортами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отличная новость для болельщиков иркутской «Байкал-Энергии». Областной Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны ледового дворца «Байкал» на 25%. А это значит, что команда сможет играть при поддержке зрителей. Но некоторые ограничения из-за коронавируса, все-таки есть.

- Обязательным является наличие у всех зрителей в возрасте от 18 лет и старше, а также обслуживающего персонала QR-кода, подтверждающего завершенную вакцинацию против COVID-19 или ранее перенесенное заболевание, - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Для подтверждения QR-кода на входе также необходимо предъявить паспорт – это второе обязательное условие прохода в Ледовый дворец.

Продажа билетов на четыре оставшихся в этом году матча началась 17 ноября в кассах Ледового дворца «Байкал». Стоимость -300 рублей. Напомним, 20 ноября «Байкал-Энергия» скрестит клюшки в домашнем матче с «Мурманом», 23 ноября сыграет с архангельским «Водником», 27 ноября встретится с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября – с кемеровским «Кузбассом».