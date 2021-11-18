В Иркутске 18 ноября осадков не ожидается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 ноября будет обычной для данного месяца в нашем городе. Днем столбики уличных термометров покажут -2…-4. Об этом рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- В областном центре сегодня переменная облачность, осадков не ждем, - говорят синоптики. – Ветер в течение дня ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 726 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 ноября предполагает небольшой снег, облачность также переменная. Скорость воздушных потоков такая же, как в столице Приангарья, но возможны порывы до 14 м/с. Днем температура воздуха составит -1…-6 градусов, если небо закроют облака, то показатели опустятся до -11…-16. Холоднее всего 18 ноября в Катангском районе, метеорологи обещают там до -14…-19, в низинах до -22…-27.

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