В Госдуме РФ раскритиковали идею поощрять привитых от COVID-19 разными бонусами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В стране продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции, однако решаются пройти ее далеко не все. Чтобы подтолкнуть таких сомневающихся зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил придумать ряд бонусов для привитых – выдавать денежные премии, дать льготы в фитнес-клубы или оздоровительные центры. По его словам, только QR-коды и ограничения – это «ошибочный путь». Его мнение не поддержал депутат Государственной Думы РФ Сергей Леонов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сергей Леонов считает, что вакцинация направлена на защиту здоровья человека и главный стимул пройти курс – это снизить вероятность заболевания или смерти от COVID-19.

- Мы сейчас говорим о вакцинации, о том, что это, прежде всего, защита человека. Как еще уговорить привиться, какие-то льготы сделать? Мы тебя уже бесплатно вакцинируем, ты себя защищаешь от тяжёлого течения COVID-19, от того, что ты можешь умереть, - рассказал корреспонденту NEWS.ru Сергей Леонов, который как врач признался, что не понимает смысла в поощрениях для привитых.