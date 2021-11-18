Почти два миллиона рублей алиментов списали с банковского счета иркутянина приставы

Почти два миллиона рублей алиментов взыскали с иркутянина приставы Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Иркутянин долгое время не перечислял деньги на содержание своего несовершеннолетнего сына, накопил долг в 1, 9 миллиона рублей. Накануне с его счета приставы списали средства в пользу матери. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Специалисты обнаружили у отца недавно открытый банковский счет и узнали о поступлении на него крупной суммы.

- Пристав-исполнитель установил, что мужчина открыл новый счет в банковской организации и на него поступили денежные средства в размере 2 миллионов рублей, - рассказал начальник отделения по Иркутску и Иркутскому району Антон Леонтьев. - Должностным лицом Управления были предприняты меры к списанию денежных средств.

После этого мужчина устроился на работу, теперь алименты платит исправно, из его зарплаты каждый месяц удерживается 1/4 часть.

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