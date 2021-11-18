Бездомных животных в Иркутской области стало на 14% меньше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом году в Иркутской области отловили 5023 уличных собак, 4394 уже стерилизованы и привиты от бешенства, и около 1700 четвероногих новые хозяева забрали домой. Контракты на отлов заключены во всех территориях, кроме Мамско-Чуйского и Катангского районов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- В 2021 году численность животных без владельцев в Иркутской области снизилась в сравнении с 2020 годом на 14,2 % и составляет 15,5 тысяч особей, - сказал руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.

В этом году на отлов беспризорных собак выделили 67,8 млн рублей, в прошлом - 49,5 млн. Напомним, что на сайте ведомства теперь ведется реестр всех хвостатых, которых забрали с улицы, чипировали, вакцинировали и стерилизовали. Благодаря этому одних и тех же бездомных животных не будут отлавливать дважды, а сам процесс станет более прозрачным.