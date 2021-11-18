Сельскохозяйственные кооперативы Иркутской области могут получить до 30 млн рублей на развитие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца года, до 30 декабря, сельскохозяйственные кооперативы Приангарья могут подать документы на грант. Деньги предназначены на покупку техники и оборудования, переработку, хранение и перевозку продукции, а еще на возведение и реконструкцию помещений для производства.

- Размер для каждого кооператива определяется, исходя из представленного руководителем плана развития, - пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Полученными средствами можно оплатить до 60% расходов. Максимально возможная сумма одного гранта - 30 миллионов рублей.

Деньги выделят в следующем году на конкурсной основе. Посмотреть условия предоставления, какие нужны документы и каким критериям необходимо соответствовать для получения поддержки, можно на сайте регионального министерства сельского хозяйства.

Напомним, гранты сельскохозяйственным кооперативам выдаются в Иркутской области уже пять лет. За это время 39 кооперативов получили в общей сумме больше 543 миллионов рублей на развитие.