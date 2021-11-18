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Общество18 ноября 2021 3:39

Сельскохозяйственные кооперативы Иркутской области могут получить до 30 млн рублей на развитие

Региональное министерство сельского хозяйства принимает документы на получение гранта
Снежанна БЕЛОВА
Сельскохозяйственные кооперативы Иркутской области могут получить до 30 млн рублей на развитие

Сельскохозяйственные кооперативы Иркутской области могут получить до 30 млн рублей на развитие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца года, до 30 декабря, сельскохозяйственные кооперативы Приангарья могут подать документы на грант. Деньги предназначены на покупку техники и оборудования, переработку, хранение и перевозку продукции, а еще на возведение и реконструкцию помещений для производства.

- Размер для каждого кооператива определяется, исходя из представленного руководителем плана развития, - пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. - Полученными средствами можно оплатить до 60% расходов. Максимально возможная сумма одного гранта - 30 миллионов рублей.

Деньги выделят в следующем году на конкурсной основе. Посмотреть условия предоставления, какие нужны документы и каким критериям необходимо соответствовать для получения поддержки, можно на сайте регионального министерства сельского хозяйства.

Напомним, гранты сельскохозяйственным кооперативам выдаются в Иркутской области уже пять лет. За это время 39 кооперативов получили в общей сумме больше 543 миллионов рублей на развитие.