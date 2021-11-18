Более 15 тысяч бездомных животных выявили в Иркутской области

Депутаты ЗС подготовят рекомендации по обращению с животными без владельцев.

В Иркутской области в 2021 году выявлено 15549 животных без владельцев. Их количество по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 14,2%. Отловили уже 5023 особей. Большинство животных после стерилизации и вакцинации против бешенства вернули в прежнюю среду обитания. А новые хозяева появились у 1737 собак и кошек. Об этом рассказал на сессии ЗС во время депутатского часа руководитель службы ветеринарии региона Сергея Шевченко.

Он сообщил также, что на отлов в этом году было выделено на 18,2 млн рублей больше, чем в 2020 году. К работе теперь привлекают и некоммерческие организации (НКО). По мнению Шевченко, при финансовой поддержке таких организаций бюджет понесет меньше расходов, чем при строительстве приютов.

По просьбе спикера ЗС Александра Ведерникова своим опытом поделился председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов. В этом регионе действуют 17 приютов, в которых животные содержатся до девяноста дней. Ветеринарный осмотр и вакцинация для питомцев проводится на безвозмездной основе. Численность бездомных в регионе стала уменьшаться.

У сессии областного парламента 30 ноября депутаты подготовят рекомендации правительству региона.