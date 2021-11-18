Список территорий, приравненных к Крайнему Северу, обновлен. Какие районы Иркутской области в него входят. Фото: Евгений САЗОНОВ

С 1 января 2022 года будет действовать единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Его утвердило правительство. Значительная часть территории Иркутской области находится как раз в такой, экстремальной с точки зрения погодных условий, зоне. Сам список, уточняют в правительстве, не изменился. Называем, какие районы Иркутской области входят в список территорий, приравненных к Крайнему Северу.

Итак, прежде всего территорией Крайнего Севера считается Катангский район. Но, кроме него, в список вошли районы Иркутской области, которые традиционно относятся к перечню территорий, приравненных к Крайнему Северу.

Это Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы. А также, соответственно, и города:Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск. На жителей этих районов распространяются льготы, государственные гарантии, у них высокие повышающие коэффициенты к заработной плате, северный стаж, который дает право на досрочную пенсию.