Систему транспортной безопасности начали монтировать на Байкальском тракте. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На дороге из Иркутска в Листвянку монтируют систему транспортной безопасности, которая должна обезопасить мосты и путепроводы от умышленных разрушений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

- Байкальский тракт - первая автодорога области, где монтируют такую систему. Полностью огородить мосты и запретить подходы к ним мы не можем, поэтому применяются электронные системы безопасности, - сказала директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Всего на Байкальском тракте семь мостов и четыре путепровода. Сейчас на них устанавливают видеокамеры, инфракрасные датчики слежения и громкоговорители. Стоит попасть под их надзор, как информацию об этом получат в пункте управления. Сначала через громкоговорители предупредят, что нужно уйти из охраняемой зоны, а при необходимости направят охрану.

Отметим, что это будет самая крупная единая система транспортной безопасности в России - ее длина составит 53 километра. В следующем году такой же проект намерены воплотить

на трассе Иркутск - Большое Голоустное.