Демонтажу подлежит половина из 1460 детских площадок Иркутска

В столице Приангарья проверили детские площадки по новому техрегламенту Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Требований нового техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» начнут действовать с начала следующего года – с 1 января 2022 года. В связи с этим в Иркутске провели проверку детских площадок города – их в областном центре 1460. Итог – практически половина подлежит сносу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Выявлены комплексы, на которых предстоит убрать часть оборудования либо полностью демонтировать, - рассказали в администрации города Иркутска. - Основная причина – у площадок закончился срок эксплуатации.

Также во время заседания комиссии Думы Иркутска по ЖКХ отметили, что будут настаивать на том, если что-то из игровых объектов демонтируют, должны появляться новые. Также в планах отказаться от точечной установки «каруселей», а устанавливать современные спортивные и игровые комплексы.

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