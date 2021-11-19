Восьмибалльные пробки сковали Иркутск утром 19 ноября. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 19 ноября утром сковали город. Вероятно, причиной заторов на магистралях сегодня стали погодные условия – снег в областном центре. Пробки оцениваются Яндексом в 8 баллов.

- Это на 4 балла больше, чем обычно в это время в пятницу, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

На данный момент транспорт «стоит» на подъезде к Иркутному мосту, далее на улицах Боткина, 2-ой Железнодорожной, Маяковского. Красным на карте расцвечены все подъездные пути к Академическому мосту по направлению в центр Иркутска.

Движение на всех переправах затруднено, но особенно сильный затор образовался на Иннокентьевском мосту, далее по улице Сурнова. На улице Рабочего Штаба по направлению в центр также ситуация непростая, поток автомобилей едет медленно.

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