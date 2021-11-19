Иркутская фирма выплатила многомиллионный долг по зарплате после вмешательства следователей Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель строительной компании более трех месяцев выплачивал своим сотрудникам заработную плату и иные выплаты не в полном объеме. Накопилась задолженность – более 31 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», - говорят следователи. - В ходе расследования уголовного дела благодаря принятым нами мерам задолженность перед 417 работниками компании была погашена.

Трудовые права сотрудников восстановлены, расследование дела по статье 145 УК РФ продолжается. Специалисты напоминают сибирякам, что в случае невыплаты заработной платы или ее несвоевременной выплаты, можно обращаться с заявлением напрямую в Следственное управление СК России по Иркутской области или в отдел следователей по месту работы.

НА ЗАМЕТКУ!

Адрес Следственного управления СК России по Иркутской области:

г. Иркутск, ул. Володарского, 11