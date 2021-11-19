Семь спорткомплексов открылись в Иркутской области в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Хорошая новость для любителей активного образа жизни - в 2021 году в Приангарье распахнули двери семь новых спортивных комплексов.

- Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, бассейн в Усть-Куте, а также завершено строительство в селе Казачинское, - сообщил глава региона Игорь Кобзев. - Работает ФОК в Ленинском районе Иркутска и спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района.

В них будут проводиться тренировки и соревнования, подготовка к турнирам, сдача нормативов ГТО, а в некоторых районах - и физкультура для школьников.

Возведение новых зданий для занятий спортом в Приангарье продолжается.

- Ожидаем, что до начала нового года будет завершен спортивно-оздоровительный комплекс в Плишкино, - добавил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев. - В 2022 году планируется завершить ФОК в деревне Карлук и крытый каток в микрорайоне Университетском в областном центре. Кроме того, в следующем году намерены открыть Дом спорта в Усть-Ордынском и ФОК в Жигалово.