"Слата" выяснила, какие сладости предпочитают иркутяне. Фото: архив компании

В этом году жители Иркутска стали в четыре раза чаще покупать в супермаркетах "Слате" сладости по сниженной цене.

- Положительную динамику показывает плиточный шоколад, зефир и протеиновые батончики - покупатель охотно реагирует на акционные предложения в этих категориях и готов брать шоколад про запас по более выгодной цене, - отметил заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Сергей Дорохов.

Фото: архив компании

Кроме того, иркутяне сократили импульсные покупки: жевательные резинки, конфеты в упаковках, сладости у кассы. Мучную кондитерку тоже выбирают все реже. Приоритет теперь отдают конфетам на развес - так и удобнее взять столько, сколько хочется, и цена в расчете на одну штучку получается ниже.

Растет спрос и на товары под собственной торговой маркой сети. Например, горожане отдают предпочтение печенью «Простой выбор», «Рост», SweetVille.

- По разным товарам прирост год к году составляет от 20 до 90%. В 2021 году стали в среднем на 20% больше покупать пряников, зефира, пастилы, - сообщила руководитель отдела собственной торговой марки сетей «Слата» и «ХлебСоль» Анна Невенчанная.