Александр Ведерников: Подход к финансированию муниципалитетов нужно менять кардинально

Подходы к финансированию муниципалитетов требуют кардинального пересмотра, считает Александр Ведерников.

В Иркутской области необходимо кардинально пересматривать подходы к финансированию муниципалитетов. Кроме того, мониторинг состояния бюджетов, замещение коммерческих кредитов на бюджетные, увеличение собственных доходов территорий – это должно стать основной повестки совета по пересмотру межбюджетных отношений. Об этом рассказал спикер ЗС Александр Ведерников на заседании Ассоциации муниципальных образований региона.

- Доля муниципального долга у нас выше в два раза, чем в Красноярском крае. Мы многое переложили на плечи муниципалитетов, в областном бюджете нет ни одного коммерческого кредита, а в муниципальных – 80% таких кредитов, - сказал Александр Ведерников. - Меры по реструктуризации кредитов не имеют особого смысла. Нужна программа замещения коммерческих кредитов бюджетными, чтобы снизить долговую нагрузку.

Мэр Черемхово Вадим Семенов привел пример – чтобы погасить долг по коммунальным платежам в городских округах необходимо 245 млн рублей, на исполнение судебных решений – более 819 млн рублей и т.д.