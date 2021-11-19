Научно-практический центр создается в Иркутской областной детской больнице

Проект создания Научно-практического центра представил депутатам Заксобрания главврач ИГОДКБ Юрий Козлов.

Научно-практический центр создается в Иркутской государственной областной детской клинической больницей. О перспективах развития рассказал депутатам Законодательного Собрания региона главный врач медучреждения Юрий Козлов.

Центр объединит пациентов, врачей и ученых. Предлагается выделить внутри структуры больницы научный блок по различным профилям. По мнению Юрия Козлова, такой подход позволит создать прорыв в лечении многих заболеваний детей и сформировать экспертный центр. В больнице также планируется создать визит-центр для удобства посетителей, родителей маленьких пациентов.

Спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников от имени депутатов областного парламента поблагодарил Юрия Козлова и коллектив больницы за труд. Спикер выразил уверенность в том, что совместными усилиями все проекты по развитию больницы будут реализованы.