Воспитатель детского сада из Братска отдала мошенникам 50 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лечение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попала 58-летняя воспитатель детского сада из Братска. преступники позвонили ей от имени подруги сестры. Та пообещала братчанке помочь в получении компенсации после лечения. Для получения «субсидии» собеседница попросила назвать номер банковской карты и код из смс-сообщения. Женщина поверила и вскоре с ее счета списали более 50 тысяч рублей.

- Жертвами аферистов становятся и молодые люди, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все обманутые чаще всего говорят, что не раз слышали о способах и видах мошенничества через СМИ, но не верили, что сами попадут в такую ситуацию.

Полицейские в очередной раз просят жителей Приангарья не называть номера своих банковских карт незнакомым людям.