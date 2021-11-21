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Происшествия21 ноября 2021 12:30

Воспитатель детского сада из Братска отдала мошенникам 50 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лечение

Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Воспитатель детского сада из Братска отдала мошенникам 50 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лечение

Воспитатель детского сада из Братска отдала мошенникам 50 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за лечение

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попала 58-летняя воспитатель детского сада из Братска. преступники позвонили ей от имени подруги сестры. Та пообещала братчанке помочь в получении компенсации после лечения. Для получения «субсидии» собеседница попросила назвать номер банковской карты и код из смс-сообщения. Женщина поверила и вскоре с ее счета списали более 50 тысяч рублей.

- Жертвами аферистов становятся и молодые люди, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все обманутые чаще всего говорят, что не раз слышали о способах и видах мошенничества через СМИ, но не верили, что сами попадут в такую ситуацию.

Полицейские в очередной раз просят жителей Приангарья не называть номера своих банковских карт незнакомым людям.