ГУФСИН по Иркутской области не пускает адвокатов в СИЗО и колонии без QR-кода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В колонии и СИЗО Приангарья перестали пускать адвокатов без QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, или документа о медотводе, заверенного лечащим врачом и руководителем медорганизации. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Эти меры касаются не только адвокатов, но и членов общественных наблюдательных комиссий, родственников и других лиц. Вызваны они нестабильной эпидемической обстановкой в регионе.

- Ряд ограничительных мер направлен на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы, - рассказали в ГУФСИН России по Иркутской области.

Ограничения касаются краткосрочных свиданий, длительные свидания пока отменены, как и прием граждан по личным вопросам. Прием посылок и передач возобновлен, все перед вручением осужденным проходит дезинфекцию. Продукты принимают в упаковке производителя, чтобы ее также можно было продезинфицировать. Сыпучие продукты, а также россыпью – не принимают.

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