64 квартиры для детей-сирот сдадут до конца года в Черемхово. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В начале следующего года в Черемхово совершеннолетние дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получат ключи от нового жилья. Для них достраивают четыре дома, а это 64 квартиры. Как идут работы, во время рабочей поездки проверил глава региона Игорь Кобзев.

- Подрядчик заверил, что в декабре эти блок-секции будут сданы, - отметил Игорь Кобзев. - Уже обсуждаем строительство следующих 112 квартир. Площадка и сети есть. Всего в Черемхово и районе более 400 детей-сирот имеют право на господдержку при предоставлении жилья. Это одно из приоритетных направлений нашей работы.

По поручению губернатора на строительной площадке сделают отдельный технологический проезд для возведения других домов для детей-сирот. Контракт планируют заключить уже в этом году.

Кроме того, в Черемхово строится восьмиэтажный дом на 80 квартир для переселения из аварийного жилья. Сейчас в первой блок-секции армируют стены пятого этажа, во второй - бетонируют четвертый этаж. Сдать новостройку планируют в 2022 году.