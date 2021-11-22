Умер главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков. Фото: пресс-служба Иркутского диагностического центра.

Умер главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков. Реализацией проекта строительства современного центра в Иркутске Игорь Васильевич начал заниматься в 1993 году. Он первым в Приангарье внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие методы исследования. Также Игорь Ушаков стал автором уникальной для России инновационной системы управления медицинской организацией на основе современных технологий менеджмента. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского диагностического центра.

- Умер главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков на 64 году жизни, - отметили в пресс-службе центра. - За свои заслуги он был награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ, губернатора, Законодательного Собрания и Минздрава Иркутской области, мэра города Иркутска.

Игорь Васильевич был известен в родном городе как талантливый и успешный врач, а также умный и отзывчивый человек. По одной из версий, умер главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков из-за новой коронавирусной инфекции.

Справка КП

Игорь Васильевич Ушаков родился 25 сентября 1957 года в Иркутске. Всю свою жизнь он посвятил медицине. Игорь Ушаков окончил лечебно-профилактический факультет Иркутского медицинского института в 1980 году. В 1981 года он начал карьеру с должности участкового врача-терапевта в поликлинике №9. В 1985–1987 годах учился в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии ИГМИ, затем стажировался в центре обучения МИДа Японии. В 2006 году возглавил главное управление здравоохранения Иркутской области. А в 2008 года был назначен главным врачом Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра.