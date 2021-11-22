Капремонт проведут в детском отделении больницы в Усолье-Сибирском. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На этой неделе в городской больнице Усолья-Сибирского начнут капитально ремонтировать детское отделение. Подрядчик уже приобрел нужные стройматериалы и вентиляционное оборудование.

Планируется, что капремонт будет идти три года. На работы выделят 143 миллиона рублей из федерального бюджета по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

- В августе этого года я поручил внести объект дополнительно в программу модернизации, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, посетив медучреждение. - Вы знаете, что сейчас город в зоне повышенного внимания. Мы не просто рекультивируем промлощадку «Усольехимпрома», а комплексно развиваем город, его инфраструктуру. Жители Усолья-Сибирского, и особенно дети, должны получать достойную медицинскую помощь, в современных и комфортных условиях. Такова наша задача.

Игорь Кобзев поручил, чтобы в бюджете Иркутской области на 2023 год предусмотрели деньги на внутреннюю отделки помещений больницы и благоустройство территории. Помимо этого, нужно финансирование на покупку медицинской мебели и оборудования. Все это необходимо, чтобы качественно лечить больше 120 тысяч ребят из Усолья-Сибирского и района.