Названа причина смерти главврача Иркутского областного диагностического центра Игоря Ушакова

Главврач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков умер от коронавируса.

Иркутск понес невосполнимую потерю. Умер главный врач Иркутского областного диагностического центра Игорь Ушаков. Причина смерти -коронавирус. Об этом сказано в прямом эфире в соцсетях правительства Иркутской области. Страшная инфекция никого не щадит, унося человеческие жизни. Не пощадила она и талантливого врача, который создал в регионе уникальный диагностический центр, благодаря чему жителям стали доступны уникальные технологии диагностики заболеваний. Много лет он посвятил разработке и внедрению новых современных методов исследования здоровья человека. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

В 1993 году Игорь Ушаков, тогда еще молодой ассистент кафедры факультетской терапии ИГМУ был назначен главным врачом нового центра. Выбор оказался правильным - организаторский талант и энергия доктора позволили ему создать медицинское учреждение, размах которого стал таким, какого не было за Уралом. С каждым годом его детище развивалось, сейчас действует филиал в Братске. В прошлом году Игорь Васильевич Ушаков был удостоен Почетного знака первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова "Признание". Планов было много. Но все их остановил ковид. Игорь Васильевич Ушаков прожил яркую, но обидно короткую жизнь -64 года.

"Комсомольская правда"-Иркутск приносит соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Ушакова.