До -3 градусов ожидается в Иркутске 23 ноября днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 23 ноября будет обычной для данного времени года. Никаких климатических отклонений не ожидается. Синоптики Иркутского Гидрометцентра говорят, что во вторник днем будет -1…-3.

- В городе сегодня переменная облачность, существенных осадков не ждем, - рассказали метеорологи. – Ветер дует юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное – 723 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 82%. К слову, самое холодное 23 ноября зафиксировано было в 1999 году, тогда столбики уличных термометров показывали -32, а самое теплое – в 1964-ом, тогда показатели поднялись выше ноля до +1.

Погода в Иркутской области 23 ноября подарит сибирякам небольшой снег, ветер в регионе дует с порывами до 12 м/с. Днем в Приангарье потеплеет до +1, возможно, будет -4. Но если небо закроют облака, то будет -9…-14. Холоднее всего сегодня в Катангском, Киренском и северо-восточных районах области, там синоптики обещают до -15…-20, а в низинах и до -25…-30.

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